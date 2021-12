Milano | brusca frenata sulla linea rossa della metropolitana | persone a terra e una donna contusa

(Di martedì 21 dicembre 2021)su un trenodi, dove intorno alle 8.30 alla stazione di Cairoli, in direzione Sesto Primo Maggio. è stata attivata laautomatica di sicurezza. Diversesono cadute ae unaha sbattuto la schiena. Le sue condizioni non sono ritenute gravi: è stata trasportata in codice verde in ospedale. Il treno è stato trasportato in deposito per i dovuti accertamenti sui motivi. La circolazione è stata temporaneamente sospesa tra Cairoli e Pagano, ed è poi ripresa dopo circa mezz’ora. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una decina di passeggeri, che hanno perso l'equilibrio a causa dellafrenata, sono rimasti feriti. Le loro condizioni non sarebbero gravi ma sul posto sono giunte cinque ambulanze in codice ...... appunto indipendemente dal macchinista, il convoglio decelera e quindi rallenta in maniera... Già in passato nella metro disono accaduti fatti analoghi. Nel dicembre di quell'anno, ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 dicembre 2021 – Stamane, intorno alle ore 8.40, tre le fermate di Pagano e Cairoli, in direzione Sesto, per cause in fase di accertamento, un treno ha attivato una ...La metropolitana di Milano è costellata di sensori che inviano ... il convoglio decelera e quindi rallenta in maniera brusca fino a fermarsi. Non si sa adesso se il problema odierno sia stato ...