Marcello Cirillo torna a I Fatti Vostri dopo 4 anni | mercoledì 22 dicembre sarà di nuovo su Rai 2

(Di martedì 21 dicembre 2021) Rai2 si prepara ad accogliere uno dei volti più noti della storica trasmissione I22tornerà nello studio che lo ha visto esibirsi percon le sue canzoni. Il suo ritorno avviene proprio nell’edizione in cui il programma non ha più Giancarlo Magalli fra lo staff dei conduttori. Fra i due vi erano stati battibecchi particolarmente duri, sfociati poi in una querela.a I: l’annuncioun lungo periodo di assenza dagli schermi televisivi,ha fatto sapere che presto tornerà in Rai, riprendendo il posto lasciato ...

Marcello Cirillo tornerà ai Fatti Vostri dopo più di quattro anni . E dopo che qualcun altro non è più nel programma. Per lungo tempo anche lui è stato uno dei volti del programma di Rai Due, che ...Marcello Cirillo torna a I Fatti Vostri dopo 4 anni di assenza dalla televisione. Nel corso della puntata del 22 dicembre tornerà nella trasmissione storica su Rai 2. Noi e i nostri fornitori archivia ...Sono passati anni dall'ultima volta in cui il cantante ha messo piede nello studio del programma di cui per anni è stato uno dei volti ...