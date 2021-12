Jan Ullrich ricoverato in Messico per alcol e droghe. “Ero sulla strada di Pantani, quasi morto” (Di martedì 21 dicembre 2021) Jan Ullrich sarebbe stato ricoverato in ospedale in seguito a una ricaduta nella sua dipendenza da alcol e droghe. A riportarlo è stata la Bild, il più importante quotidiano in Germania. L’ex ciclista tedesco si trovava a Cuba per festeggiare il suo compleanno (ha spento 48 candeline lo scorso 2 dicembre), ma nel viaggio di ritorno, durante uno scalo in Messico, avrebbe perso il controllo, sarebbe stato fermato e successivamente ricoverato. Ricordiamo che il vincitore del Tour de France 1997 aveva dichiarato pubblicamente di essere uscito da una spirale di dipendenze da alcol e altre sostanze che lo avevano portato a una pesante depressione. Nel corso di un podcast con Lance Armstrong, si era spinto fino a una dichiarazione shock: “Ero sulla stessa ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Jansarebbe statoin ospedale in seguito a una ricaduta nella sua dipendenza da. A riportarlo è stata la Bild, il più importante quotidiano in Germania. L’ex ciclista tedesco si trovava a Cuba per festeggiare il suo compleanno (ha spento 48 candeline lo scorso 2 dicembre), ma nel viaggio di ritorno, durante uno scalo in, avrebbe perso il controllo, sarebbe stato fermato e successivamente. Ricordiamo che il vincitore del Tour de France 1997 aveva dichiarato pubblicamente di essere uscito da una spirale di dipendenze dae altre sostanze che lo avevano portato a una pesante depressione. Nel corso di un podcast con Lance Armstrong, si era spinto fino a una dichiarazione shock: “Erostessa ...

