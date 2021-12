GF Vip | lite tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli | lei lascia lo studio

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, inc’è stata una vera e propriatra Adriana Volpe e. Quest’ultimo, infatti, dopo aver chiesto il parere della sua opinionista l’ha zittita stizzito quando lei ha replicato a Alex Belli che continuava a interromperla. “Adesso basta, come ti ho dato la parola te la tolgo, tu non sei qua, se ti dico parla, parli se ti dico basta è basta” ha tuonato il conduttore, alterato. E così dopo il blocco pubblicitario la poltrona diè rimasta vuota, con la sola Adriana Volpe a commentare la puntata.ha fatto finta di nulla, proseguendo la trasmissione come se niente fosse, finché mezz’ora dopoè tornata con il volto ancora scuro. Quando ...

ParliamoDiNews : Federica Calemme pensa di lasciare il GF Vip, la lite con Manila #federica #calemme #pensa #lasciare #lite #manila - zazoomblog : Gf VIP Sonia Bruganelli ieri: perché ha lasciato lo studio? Lite Signorini e cosa è successo dopo VIDEO - #Sonia… - zazoomblog : Gf VIP Sonia Bruganelli ieri: perché ha lasciato lo studio? Lite Signorini e cosa è successo dopo VIDEO - #Sonia… - zazoomblog : Gf VIP Sonia Bruganelli: perché ha lasciato lo studio? Lite Signorini e cosa è successo dopo VIDEO - #Sonia… - IncontriClub : GF Vip 2021, Alessandro Basciano replica ad Alex Belli: “Continui a fare teatrini” (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip lite

...con Carmen Russo per il balletto Carlo, il fidanzato di Soleil Sorge la attende? Che fine ha fatto Carlo il fidanzato di Soleil Sorge ? Chi ha seguito il suo percorso al Grande Fratellosa ...Soleil Sorge "Capricci? Non rompete il cazz*"/con Carmen Russo per il balletto (aggiornamento di Emanuele Ambrosio) Wendy Kay, mamma Soleil Sorge ospite al GFSerata speciale per Soleil ...Erano i tre moschettieri Alex, Aldo e Manuel. Ma non è andata a finire bene e dopo l'uscita dal Gf Vip di Alex Belli (squalificato) e Aldo ...Sonia Bruganelli contro Alex Belli: è bagarre in studio. Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli ai ferri corti al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini zittisce Sonia Bruganelli: “Mi lasci parlare“. Ne ...