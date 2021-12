(Di martedì 21 dicembre 2021)e non solo. Ladello Sport, con Maurizio Nicita, giustamente dedica una pagina alla rinascita di calciatori che aerano dati per comparse. L’elenco è, lunghissimo: lo slovacco, Rrahmani, Juan Jesus, Elmas e altri (come ad esempio Malcuit). Tutti rigenerati da Spalletti cui lariconosce il “rifiuto della cultura dell’alibi”. Discrive: asi è dibattuto sulla circonferenzadie del suo mancato adattamento al calcio italiano. (…) Diparlavano tutti bene ma fino a poco più di un mese fa ancora il suo calcio, massimo a due tocchi, si era visto poco. Poi l’eccellente partita con la Lazio e la successiva buona prova – ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Napoli, Massa sbaglia ad annullare il gol di Kessie #moviola - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - Gazzetta_it : Manolas fermato (e multato) dalla GdF in aeroporto: trasportava più di 20mila euro #Napoli - napolista : Gazzetta: a Napoli si è a lungo discusso del giro vita di Lobotka Elogio di Spalletti e del suo rifiuto della cult… - infoitsport : Milan-Napoli, la Gazzetta fa arrabbiare Pistocchi: 'Ha perso credibilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

La Gazzetta dello Sport

E se ne parla ancora. E ancora se ne parlerà. La notte di San Siro ha portato discussioni, dialoghi aperti e visioni differenti, punti di vista netti e non, detti e anche non detti. Gianluca Rocchi, ......molto difficile negare l'effetto sul difensore" Db Milano 19/12/2021 - campionato di calcio serie A / Milan -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Davide Massa E alla fine la...Elogio di Spalletti e del suo rifiuto della cultura dell'alibi che ha rigenerato tanti calciatori. Tra cui Lobotka che sembrava inadatto al nostro calcio ...L'uruguaiano arriverebbe a Milano in caso di un'uscita in mezzo. Marotta e Ausilio seguono i talenti di Sassuolo ed Empoli ...