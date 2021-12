Fremantle: in arrivo il documentario su Raffaella Carrà (Di martedì 21 dicembre 2021) L'indimenticabile Raffaella Carrà avrà il suo documentario firmato da Fremantle. La famosa società di produzione ha acquisito i diritti internazionali per dare vita ad un racconto che lascerà i fan di tutto il mondo a bocca aperta. Fremantle: in arrivo un documentario su Raffaella Carrà Una notizia che i fan di Raffaella Carrà aspettavano da tempo: la Fremantle produrrà un documentario sull'iconica conduttrice e showgirl dal caschetto biondo. La pellicola racconterà la straordinaria carriera dell'artista, non dimenticando gli aspetti più emozionanti della sua vita privata. Progetto voluto da Andrea Scrosati, Group COO e CEO Continental Europe, il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 dicembre 2021) L'indimenticabileavrà il suofirmato da. La famosa società di produzione ha acquisito i diritti internazionali per dare vita ad un racconto che lascerà i fan di tutto il mondo a bocca aperta.: inunsuUna notizia che i fan diaspettavano da tempo: laprodurrà unsull'iconica conduttrice e showgirl dal caschetto biondo. La pellicola racconterà la straordinaria carriera dell'artista, non dimenticando gli aspetti più emozionanti della sua vita privata. Progetto voluto da Andrea Scrosati, Group COO e CEO Continental Europe, il ...

