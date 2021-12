Fenerbahce | ufficiale | Vitor Pereira ha rescisso il contratto

(Di martedì 21 dicembre 2021) ISTANBUL (TURCHIA) - I tifosi non sono riusciti a perdonare il pareggio per 2 - 2 nel derby di domenica scorsa contro il Besiktas e così, la dirigenza, ha deciso di assecondarne le richieste: il ...

L'allenatore portoghese lascia così ilal quinto posto con 28 punti raccolti in 17 gare, a - 14 dalla capolista Trabzonspor ...In Aggiornamento: Il ritorno alla BLM Group Arena per una partita, circostanza che mancava dallo scorso 18 novembre, consegna alla Trentino Itas i primi tre ...3 - 0 sui turchi del...Il Fenerbahçe ha annunciato il nuovo arrivato: si tratta di Jehyve Floyd, giocatore che ha iniziato la stagione al Panathinaikos senza mostrare grandi cose. I giocatori di Eurolega possono cambiare ...Rinforzo per Sasha Djordjevic al Fenerbahce con la firma di Jehyve Floyd. Classe 1997, Floyd ha iniziato la stagione con il Panathinaikos ed era stato recentemente rilasciato.