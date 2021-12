Donne bulgare ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi | arrestati due uomini

(Di martedì 21 dicembre 2021) La polizia ha arrestato un cittadino bulgaro, Mariyan Chakarov, di 46 anni, e un italiano, Angelo Manzo, di 62 anni, entrambi residenti a Taviano in provincia di Lecce: i due avrebbero creato un'...

L'indagine Tutto è partito dopo la denuncia presentata da due donne che sarebbero state fatte arrivare dalla Bulgaria e subito dopo avviate all'attività di prostituzione. Secondo l'accusa Chakarov, a ...Sono accusati di essersi associati tra loro allo scopo di portare in Italia delle donne bulgare reclutate per destinarle alla prostituzione. Ognuno aveva, secondo gli inquirenti, il suo ruolo. L'...I due si chiamano Mariyan Chakarov, di 46 anni, e, Angelo Manzo, un italiano, di 62 anni, entrambi residenti a Taviano in provincia di Lecce ...