Dazn, attenzione se compare questo messaggio (Di martedì 21 dicembre 2021) Nelle ultime ore molti utenti di Dazn hanno lamentato la comparsa di un nuovo messaggio. Ancora problemi per gli abbonati. La stagione tutt’altro che perfetta per Dazn continua. Dopo i tanti problemi riscontrati nelle scorse settimane, legati principalmente alla bassa qualità del segnale che ha portato in molte circostanze a dover far i conti con contenuti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 21 dicembre 2021) Nelle ultime ore molti utenti dihanno lamentato la comparsa di un nuovo. Ancora problemi per gli abbonati. La stagione tutt’altro che perfetta percontinua. Dopo i tanti problemi riscontrati nelle scorse settimane, legati principalmente alla bassa qualità del segnale che ha portato in molte circostanze a dover far i conti con contenuti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Frances13758250 : RT @DAZN_IT: ?? Attenzione, lancio missili ?? Il gol di collo esterno di Molina è semplicemente ?? #CagliariUdinese #DAZN - kachmarali : RT @DAZN_IT: ?? Attenzione, lancio missili ?? Il gol di collo esterno di Molina è semplicemente ?? #CagliariUdinese #DAZN - bibone65 : @robypava @DAZN_IT Io per evitare rotture , esco sempre dall'app. Forse non centra nulla , ma fate attenzione. - sportli26181512 : Napoli, Elmas all'intervallo: 'Partita importante per tutte e due le squadre, ora dobbiamo fare attenzione': Elmas,… - lo_scettico_ : RT @DAZN_IT: ?? Attenzione, lancio missili ?? Il gol di collo esterno di Molina è semplicemente ?? #CagliariUdinese #DAZN -