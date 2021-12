Covid, negli uomini fertilità compromessa per mesi: spermatozoi alterati in modo significativo (Di martedì 21 dicembre 2021) Non c'è presenza del virus nello sperma degli uomini guariti dal , ma la motilità e il conteggio degli spermatozoi potrebbero essere compromessi per almeno 3 mesi. Lo rileva una ricerca coordinata dal ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Non c'è presenza del virus nello sperma degliguariti dal , ma la motilità e il conteggio deglipotrebbero essere compromessi per almeno 3. Lo rileva una ricerca coordinata dal ...

Advertising

chetempochefa : 'Abbiamo capito che i rischi che comporta il covid per un ragazzino dai 5 agli 11 anni non sono irrilevanti. Negli… - gaiatortora : Domanda seria : ma negli altri Paesi in TV si parla in modo così ossessivo compulsivo di Covid? - sportmediaset : Notizie del giorno?? ??Governo al lavoro per le nuove misure anti #Covid negli stadi - albertocaldana : RT @FrancoScarsell2: Padre, madre e figlia uccisi in quattro giorni dal Covid. E’avvenuto a San Marcello Piteglio,sulle montagne Pistoiesi,… - FrancoScarsell2 : Padre, madre e figlia uccisi in quattro giorni dal Covid. E’avvenuto a San Marcello Piteglio,sulle montagne Pistoie… -