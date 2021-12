Covid | Fontana | ' terapie intensive al 10% | in crescita ma sotto controllo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Un anno fa eravamo in zona rossa e gli ospedali eranouna pressione indicibile, oggi, sia per quanto riguarda i ricoveri in terapia ordinaria che in terapia intensiva, sta crescendo il numero ma è ancora. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva abbiamo da poco superato la misura fatidica del 10%, mentre per quanto riguarda leordinarie siamo al 12,3%, per cui dovremmo aspettare i dati di giovedì per capire se passeremo in zona gialla o resteremo in zona bianca". Lo ha detto a 'Buongiorno', su Sky Tg24, il presidente della Regione Lombardia Attilio. "I dati dicono che il numero dei contagi sta crescendo, ma che non sta crescendo in egual misura il numero dei ricoveri sia in terapia intensiva che ordinari. Evidentemente la ...