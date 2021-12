Che tegola per Shevchenko | il difensore ha dovuto lasciare il campo!

Advertising

Bertolca10 : A dieci dalla fine su entrambi i campi, Juve in vantaggio sul Cagliari col gol di Kean e Bernardeschi, senza troppo… - delio_petrelli : CHE TEGOLA E CHE SFORTUNA!!! TORNERAI PIÙ FORTE DI PRIMA, CECI!!! ?????????? - ENRICO27218318 : RT @panorama_it: Il senatore dem Joe Manchin ha affossato il mega pacchetto di misure sociali auspicato dalla sinistra dem. Una nuova tegol… - panorama_it : Il senatore dem Joe Manchin ha affossato il mega pacchetto di misure sociali auspicato dalla sinistra dem. Una nuov… - Luigi733690531 : RT @IlContiAndrea: “Altra tegola per Magalli. Chiude Una parola di troppo, il quiz che il presentatore aveva lanciato a novembre su Raidue.… -

Ultime Notizie dalla rete : Che tegola

FIRSTonline

Al 43per gli ospiti con Zapata costretto alla sostituzione per quellosembra un problema muscolare, al suo posto Gasperini inserisce Muriel. Nel recupero ultimo tentativo di Malinovskyi ...per l' Atalanta . I bergamaschi, impegnati nel match del Ferraris contro il Genoa valevole ... L'attaccante colombiano, durante uno scatto verso la porta, ha accusato un problema muscolarelo ...Al 71' del match dell'Allianz Stadium contro il Cagliari, il tecnico Allegri ha dovuto incassare un guaio muscolare per un altro attaccante ...Arrivano altre brutte notizie per Allegri durante la gara Juventus-Cagliari: un calciatore bianconero è costretto a uscire per infortunio ...