Campania Il Covid continua ad uccidere | Domenico muore a 36 anni

Il Covid continua ad uccidere: Domenico muore a 36 anni (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Covid porta via un'altra giovane vittima. Domenico Amoroso, imbianchino 36enne, è deceduto questa notte al Covid Hospital di Maddaloni. Sposato nel 2013, Domenico era un grande sportivo appassionato di boxe e bicicletta. L'uomo, quando ha contratto il virus, non era ancora vaccinato per motivi di salute.

