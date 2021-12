Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 21 dicembre 2021 | Trono Classico e Over

(Di martedì 21 dicembre 2021)21è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 21, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata in onda, la penultima prima delle festività natalizie, ci sarà ampio spazio per Gemma Galgani. La dama torinese ora sta conoscendo Leonardo Bozzetti: tra i due la complicità c’è ed è scattato anche un bacio. Che sia la volta buona? Per lei inoltre ...

e Donne oggi: Matteo Ranieri non porta in esterna Martina Sarà centrata sul trono di Matteo Ranieri la puntata odierna die Donne . Dopo l'addio di Andrea Nicole e di ...Uomini e Donne, anticipazioni 21 dicembre: cosa succede oggi, nella penultima puntata prenatalizia? Vediamo! Uomini e Donne, anticipazioni 21 dicembre: nuovo cavaliere per l'iconica dama del Trono Ove ...Andrea Nicole ancora delusa dalla reazione per la sua scelta a Uomini e Donne, che ha creato non poche polemiche tra i fan.