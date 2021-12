Ultime Notizie Roma del 20-12-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Matera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il sindaco di Milano Beppe Sala non esclude la possibilità di imporre l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in tutta la città se servisse lo possiamo fare come sempre senza aspettare troppo e senza cullarci in troppi dubbi e pensieri ha detto sulle prossime misure livello nazionale il premier Mario Draghi ha spiegato nulla è stato deciso la decisione sarà presa sulla base di dati dell’ultimo sequenza l’agenzia Europea del farmaco Dato via libera all’immissione in commercio condizionata nell’Unione Europea del vaccino anti covid nu vaso video prodotto da 9 del comitato tecnico per i medicinali a mano dopo una riunione straordinaria è il primo vaccino proteico il quinto autorizzato in Europa 9 A differenza dei vaccini come fai a essere moderna o a vettore virale rientra ...