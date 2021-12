Tappa natalizia per gli ‘Uffizi diffusi’, i disegni di Giovanni da San Giovanni a Monsummano Terme (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le collezioni degli Uffizi continuano a diffondersi sul territorio: dopo le tante tappe del progetto in terra toscana (e non solo), il 2021 si chiude con quella natalizia di Monsummano Terme (Pistoia). Dal Gabinetto dei disegni e delle Stampe delle Gallerie giungono infatti nella città della Valdinievole quattro gioielli di Giovanni Mannozzi, detto Giovanni da San Giovanni: sono i disegni preparatori delle lunette affrescate della basilica cittadina, la chiesa di Maria Santissima della Fontenuova. Negli anni bui della peste, tra il 1630 ed il 1633, il pittore (San Giovanni Valdarno 1592 – Firenze 1636) fu attivo in Valdinievole e nel pistoiese, terre nelle quali si ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le collezioni degli Uffizi continuano a diffondersi sul territorio: dopo le tante tappe del progetto in terra toscana (e non solo), il 2021 si chiude con quelladi(Pistoia). Dal Gabinetto deie delle Stampe delle Gallerie giungono infatti nella città della Valdinievole quattro gioielli diMannozzi, dettoda San: sono ipreparatori delle lunette affrescate della basilica cittadina, la chiesa di Maria Santissima della Fontenuova. Negli anni bui della peste, tra il 1630 ed il 1633, il pittore (SanValdarno 1592 – Firenze 1636) fu attivo in Valdinievole e nel pistoiese, terre nelle quali si ...

