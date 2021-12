Advertising

JEEPIE57 : RT @Gazzetta_it: Scontri fra i tifosi di #Feyenoord e #Ajax: 64 persone arrestate - sportli26181512 : Scontri fra i tifosi di Feyenoord e Ajax: 64 persone arrestate: Scontri fra i tifosi di Feyenoord e Ajax: 64 arrest… - berthayoko : @jo19N26 Spalletti fotte sempre Pioli negli scontri diretti con l’uomo fra le linee (Zielu). Lozano nonostante la 1… - Gazzetta_it : Scontri fra i tifosi di #Feyenoord e #Ajax: 64 persone arrestate - releone616 : #Parigi e' persa. La Francia e' persa. Inmigrazione incontrollata produce questo. Distruggono cio' che hanno distru… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri fra

La Gazzetta dello Sport

La polizia olandese ha arrestato 64 persone dopo glitra le tifoserie di Feyenoord e Ajax ieri a Rotterdam. Per fermare gli incidenti sono stati usati cannoni ad acqua nelle vicinanze dello stadio De Kuip. La partita si è giocata senza tifosi a ...... soprattutto, l'assenza di particolari. Durante il cenone, invece, il segno riuscirà a ... La vita di coppia offre una media intesai partner, ma potrebbe mancare quel pizzico di passione in ...Video Spezia Empoli (1-1) gol e highlights: decidono gli autogol di Marchizza e Nikolaou. Un punto prezioso per i liguri ...Da due settimane nell’estremo nord del Camerun si c succedono scontri intercomunitari che hanno causato lo sfollamento di 100.000 persone oltre delle La guerra dell’acqua tra pastori, pescatori e ag ...