Sconcerti: Zielinski non è più un giocatore a metà (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mario Sconcerti analizza Milan-Napoli per il Corriere della Sera: Il Napoli ha avuto molti giocatori su buoni voti e due su ottimi, Zielinski e Lozano, tatticamente perfetto. Zielinski è da tempo il migliore dei suoi, è quello che ha trovato più materia nel disegno di Luciano Spalletti. È sempre stato un giocatore a metà, metà interno e metà trequartista. Spalletti lo ha costretto a decidere, ora i vantaggi sono evidenti. Zielinski è uno dei giocatori migliori del campionato. Strano questo portiere che tiene fuori Meret e gioca con piedi e mani naturalmente, pare sempre un po’ occasionale, ma è un regista nascosto su cui tutto il Napoli si appoggia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Marioanalizza Milan-Napoli per il Corriere della Sera: Il Napoli ha avuto molti giocatori su buoni voti e due su ottimi,e Lozano, tatticamente perfetto.è da tempo il migliore dei suoi, è quello che ha trovato più materia nel disegno di Luciano Spalletti. È sempre stato uninterno etrequartista. Spalletti lo ha costretto a decidere, ora i vantaggi sono evidenti.è uno dei giocatori migliori del campionato. Strano questo portiere che tiene fuori Meret e gioca con piedi e mani naturalmente, pare sempre un po’ occasionale, ma è un regista nascosto su cui tutto il Napoli si appoggia. L'articolo ilNapolista.

