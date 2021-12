Rafael Nadal positivo al Covid-19: “Sto vivendo momenti spiacevoli”. Australian Open a rischio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rafael Nadal ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. Il tennista spagnolo lo ha comunicato attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. Una volta tornato a casa da Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), dove settimana scorsa ha giocato un torneo di esibizione, si è sottoposto a un test PCR che ha dato esito positivo. Il mancino di Manacor ha scritto che in Kuwait e ad Abu Dhabi ha superato controlli effettuati ogni due giorni (l’ultimo venerdì scorso). Il 35enne ha puntualizzato: “Sto vivendo dei momenti spiacevoli, ma spero di migliorare piano piano. Ora sono costretto a restare a casa e ho comunicato il risultato del test alle persone che sono state in contatto con me“. Vista questa positività non sarà semplice vedere ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021)ha annunciato di essere risultatoal-19. Il tennista spagnolo lo ha comunicato attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. Una volta tornato a casa da Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), dove settimana scorsa ha giocato un torneo di esibizione, si è sottoposto a un test PCR che ha dato esito. Il mancino di Manacor ha scritto che in Kuwait e ad Abu Dhabi ha superato controlli effettuati ogni due giorni (l’ultimo venerdì scorso). Il 35enne ha puntualizzato: “Stodei, ma spero di migliorare piano piano. Ora sono costretto a restare a casa e ho comunicato il risultato del test alle persone che sono state in contatto con me“. Vista questa positività non sarà semplice vedere ...

