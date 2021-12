Pnrr, Toti: “Per la Liguria oltre 8 miliardi se sapremo sfruttare al meglio i bandi”. Il dibattito Restart a Genova (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vaccini, il sottosegretario Costa: “Con questo ritmo, in due mesi completeremo la somministrazione delle terze dosi” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vaccini, il sottosegretario Costa: “Con questo ritmo, in due mesi completeremo la somministrazione delle terze dosi”

Advertising

alecavo : RT @rep_genova: Pnrr, Toti: 'Per la Liguria oltre 8 miliardi se sapremo sfruttare i bandi' [aggiornamento delle 12:05] - rep_genova : Pnrr, Toti: 'Per la Liguria oltre 8 miliardi se sapremo sfruttare i bandi' [aggiornamento delle 12:05] - PoliticaNewsNow : Toti: “Pnrr sia in grado di riattivare motore sociale Paese” - BJLiguria : Pnrr, Toti: «Servono concertazione e coesione tra le parti» - - RegLiguria : Toti: 'Il progetto Salute per il Pnrr è un progetto ambizioso che nei prossimi anni deve saper dare risposte chiare… -