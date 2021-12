Mattarella: 'Ultima occasione in cui mi rivolgo ad ambasciatori' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È "l'Ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, formulando gli auguri per le prossime festività alle ambasciatrici e agli ambasciatori riuniti alla Farnesina per la quattordicesima Conferenza. i Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È "l'in cui posso rivolgermi alla vostra comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, formulando gli auguri per le prossime festività alle ambasciatrici e agliriuniti alla Farnesina per la quattordicesima Conferenza. i

Advertising

TV7Benevento : Mattarella: 'Ultima occasione in cui mi rivolgo ad ambasciatori'... - robertopicardi : @lucianonobili @matteorenzi @qn_lanazione @ItaliaViva Spero che sia l’ultima volta del 2021 Voi avete creato la cri… - stellagattinami : RT @CiaoKarol: L’ultima visita del Presidente Matteralla in Vaticano. Il saluto a Papa Francesco è segno di congedo: Sergio Mattarella si è… - CristinaAntonu : RT @frated11: @CristinaAntonu Possibile, plausibile; uomo di vecchia scuola, conosce gli equilibri che l'incarico al colle richiede, in con… - frated11 : @CristinaAntonu Possibile, plausibile; uomo di vecchia scuola, conosce gli equilibri che l'incarico al colle richie… -