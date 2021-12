Lunedì 20 dicembre | in Fvg 277 nuovi contagi e 7 decessi

Leggi su udine20

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.671 tamponi molecolari sono stati rilevati 234, con una percentuale di positività dell’8,76%. Sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi (0,70%). Si conferma essere la prima fascia dio quella degli under 19 con il 25,63% deipositivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 23,10% e quella 30-39 anni con il 12,27%. Nella giornata odierna si registrano idi 7 persone: un uomo di 91 anni di Muggia (deceduto in ospedale), una donna di 85 anni di Vajont (deceduta in ospedale), un uomo di 77 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 74 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 68 anni di Vicenza (deceduto in ospedale a Trieste), un uomo di 66 anni di Sesto al Reghena ...