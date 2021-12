Leonardo risponde a Ibrahimovic | «Lui ds del PSG? È meglio stare in silenzio»

(Di lunedì 20 dicembre 2021), direttore sportivo del, ha commentato le parole dicontenute nella sua autobiografia Dico che è fastidioso, ma questo non cambia nulla. Ho 52 anni, posso leggere e capire le intenzioni di Zlatan. Lo conosco bene e non sono il tipo che va dalla stampa argli. Non vogliorgli. Si è proposto come direttore sportivo del? Ilè la risposta migliore L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo risponde

...di un angolo la sfera viene respinta dalla difesa biancorossa e arriva tra i piedi di... Tre minuti dopoil Villa: Barbone crossa per Giampietro che di testa manda alto. Al 22′ ...diNevischi FERMO - Al 'Recchioni' non si passa. Quando mancano 90 minuti alla sosta per le ... Gennaro Volpecon il 4 - 3 - 1 - 2 con Paroni in porta, Cleur, Coppolaro, Chiosa e Pavic ...Calcio, le parole di Leonardo che replica alle provocazioni di Ibrahimovic nel libro "Adrenalina": "Scelgo il silenzio, ma certo che è fastidioso" ...Recentemente Zlatan Ibrahimovic, nel suo libro autobiografico, ha svelato di essersi proposto come direttore sportivo del Paris-Saint Germain: "Se non rinnovo col Milan, torno a Parigi e ripristinerò ...