Lazio, Luis Alberto e quel “record” sugli assist (Di lunedì 20 dicembre 2021) Prima di Luis Alberto, l’ultimo calciatore della Lazio che aveva fornito due assist subentrando dalla panchina in un match di Serie A era stato Mauro Zárate nell’aprile 2011 (v Catania). Quarto assist in questo campionato per Felipe Anderson, gli ultimi tre sono arrivati tutti in gare interne. Dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo dato, Felipe Anderson é uno dei due soli giocatori della Lazio in grado di fornire almeno 4 assist per 5 differenti stagioni di Serie A (l’altro é Stefano Mauri). La Lazio (otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in questo campionato, i biancocelesti non hanno mai perso quando hanno segnato il primo gol in incontri interni. Sesto gol per Pedro in questo ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Prima di, l’ultimo calciatore dellache aveva fornito duesubentrando dalla panchina in un match di Serie A era stato Mauro Zárate nell’aprile 2011 (v Catania). Quartoin questo campionato per Felipe Anderson, gli ultimi tre sono arrivati tutti in gare interne. Dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo dato, Felipe Anderson é uno dei due soli giocatori dellain grado di fornire almeno 4per 5 differenti stagioni di Serie A (l’altro é Stefano Mauri). La(otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata più volte in vantaggio in match casalinghi in questo campionato, i biancocelesti non hanno mai perso quando hanno segnato il primo gol in incontri interni. Sesto gol per Pedro in questo ...

