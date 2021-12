Juventus | Allegri scherza in conferenza con giornalista | “Complimenti per Inter favorita? Non ci voleva molto”

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Allegri pre #JuveCagliari ?? LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Alle 14 tutti collegati su @JuventusTV per l'ultima conferenza del 2021 di Mister #Allegri! ??… - juventusfc : Termina la conferenza stampa di Mister Allegri, fra poco il report su - serieAnews_com : ?? #Juventus, #Allegri in conferenza stampa apre alla titolarità di #Kean ??? E sugli infortunati: 'Saranno con noi… - morelli_rinaldo : 20-12-2021 18a GIORNATA Classifica Venturino d'Oro: 3 Allegri (Juventus) 3 Mourinho (Roma) 2 Sarri (Lazio) 2 Spall… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

"Gara delicata perché ci sono le vacanze, stanno tutti preparando regali e valigie per partire - così l'allenatore della Juve Maxalla vigilia dell'ultimo match del 2021 e del girone d'andata - La cosa importante è Cagliari, ripeto: è una squadra che, come valori tecnici, non merita la classifica che ha. Ha giocatori di ......in casarelativamente a Mattijhs de Ligt. Il centrale olandese ora sta giocando bene e con grande continuità ma ha incontrato non poche difficoltà anche nella prima fase dell'- bis. "...Siparietto nel corso della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della partita tra Juventus e Cagliari. Quando un giornalista presente gli ha fatto i complimenti per aver indicato in ...Juventus-Cagliari, Allegri scherza nella conferenza stampa della vigilia: "Complimenti a lei per Inter favorita, ma non ci voleva molto" ...