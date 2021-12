Italia-Germania: Draghi riceve Scholz a P. Chigi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta ricevendo a Palazzo Chigi il nuovo cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz. Dopo il saluto nel cortile d’onore, è ora in corso un colloquio. Al termine sono previste dichiarazioni alla stampa nel Salone dei Galeoni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario, stando a Palazzoil nuovo cancelliere della Repubblica Federale di, Olaf. Dopo il saluto nel cortile d’onore, è ora in corso un colloquio. Al termine sono previste dichiarazioni alla stampa nel Salone dei Galeoni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

