In pensione con quota 93, ma senza tredicesima e maggiorazioni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ed alla fine non sarebbero pochi i lavoratori che potrebbero sfruttare un pensionamento a 63 anni di età con solo 30 anni di contributi. Invece che i 38 di quota 100 o della nuova quota 102, al posto di 42,10 anni di versamenti delle pensioni anticipate o di 41 anni per i precoci, 30 anni sarebbe un netto passo avanti. Perfino opzione donna, con tutti i suoi difetti a livello di taglio di assegno, ha bisogno di una carriera più lunga, cioè di 35 anni di versamenti. È nell'indirizzo di ridurre i contributi da completare per le pensioni che ragiona l'esecutivo. In vista del rush finale della legge di Bilancio infatti, il governo medita di introdurre alcune agevolazioni in materia. E riducendo i contributi necessari all'Anticipo Pensionistico Sociale sarebbe una strada facile, anche se collegata come sempre a determinate attività lavorative. Anticipo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ed alla fine non sarebbero pochi i lavoratori che potrebbero sfruttare un pensionamento a 63 anni di età con solo 30 anni di contributi. Invece che i 38 di100 o della nuova102, al posto di 42,10 anni di versamenti delle pensioni anticipate o di 41 anni per i precoci, 30 anni sarebbe un netto passo avanti. Perfino opzione donna, con tutti i suoi difetti a livello di taglio di assegno, ha bisogno di una carriera più lunga, cioè di 35 anni di versamenti. È nell'indirizzo di ridurre i contributi da completare per le pensioni che ragiona l'esecutivo. In vista del rush finale della legge di Bilancio infatti, il governo medita di introdurre alcune agevolazioni in materia. E riducendo i contributi necessari all'Anticipo Pensionistico Sociale sarebbe una strada facile, anche se collegata come sempre a determinate attività lavorative. Anticipo ...

