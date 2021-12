Il vicesindaco Cerano contro Napoli e Maradona | odio continuo | ecco tutte le sue frasi

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Albanesediha parlato di Camorra dopo il gol annullato a Kessie in Milan-, ma ci sono stati altri episodi. Il coraggioso Albanese in mattinata ha pure cancellato il post su twitter in cui parla di camorra al gol annullato al Milan, ma per fortuna gli screenshot non si cancellano e quelli resteranno a futura memoria. Ma non è la prima volta che Albanese scriveil. Una raccolta delledel vice sindaco diè stata fatta dal giornalista Maurizio Zaccone che scrive: “Fa quasi tenerezza ildello sconosciuto Comune in Provincia di Novara nello scusarsi. Non minimizza, ammette che è un’uscita infelice, che ha cancellato il post e si scusa.Toni pacati, morbidi, e ci ha anche risparmiato ...