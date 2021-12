Gf Vip | Alex Belli e Aldo Montano | Scontro a Distanza!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo la loro uscita dal Grande Fratello Vip, è iniziato un botta e risposta via social tra. L’attore ha replicato in queste ultimissime ore, ad alcune dichiarazioni dello schermitore riferite al famoso triangolo amoroso, a cui nessuno crede più. Non solo,ha voluto ricordare al suo ‘ex amico’ l’episodio del presunto schiaffo chegli avrebbe rifilato. Una provocazione in piena regola quella di. Arriverà la controreplica di? Ecco quello che sta succedendo in queste ultime ore!criticae parla di ‘telenovela’ Entrambi sono usciti dal Gf Vip 6 seppur con modalità diverse.ha ...