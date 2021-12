Covid, Mattarella: “La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti di fronte alla pandemia. E unità di sforzi per gettare le basi di un nuovo inizio. Il tempo dei costruttori si è realizzato in questa consapevolezza”. Così il Presidente della Repubblica, nell’ambito dell’annuale scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, tenutosi stamane al Quirinale. Mattarella: “La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza” Ripercorrendo i momenti più difficili dell’anno che sta concludendosi, Mattarella ha ricordato che “La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti di fronte alla pandemia. E unità di sforzi per gettare le basi di un nuovo inizio. Il tempo dei costruttori si è realizzato in questa consapevolezza”. Così il PresidenteRepubblica, nell’ambito dell’annuale scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, tenutosi stamane al Quirinale.: “Ladalla” Ripercorrendo i momenti più difficili dell’anno che sta concludendosi,ha ricordato che “La ...

