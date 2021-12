Covid | il rimprovero del presidente Mattarella | “Sproporzionato risalto mediatico ai no vax”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un mezzo, un inciso infilato in un discorso più ampio che però ha un senso preciso: nell’ultimo anno si è dato troppo spazio ai no vax. Sergioapprofitta del suo discorso di saluto alle Alte cariche dello Stato per spiegare come la pensa su un argomento che negli ultimi tempi ha diviso l’opinione pubblica. “La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell’emergenza dai responsabili, ai diversi livelli. Le poche eccezioni – alle quali è stato forse dato uno– non scalfiscono in alcun modo l’esemplare condotta della quasi totalità degli italiani”, sono le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid rimprovero

Il Fatto Quotidiano

...per essere preoccupato " le pressioni della leader di FdI Meloni sul Green Pass e il '' ... Il premier ha elencato i numeri del, a cominciare dai 135mila morti, per poi aggiungere: "...... da mesi in prima linea nella lotta ale fermo promotore della campagna vaccinale. Su La7, ... la Donato proseguiva imperterrita la propria intemerata no - vax , beccandosi pure ildel ...Sei pazienti su 18 sono risultati positivi: saranno trasferiti nella struttura di Trebbiantico che verrà estesa ...FELTRE - «Mi hanno chiesto perché non mi sono allontanata. La risposta è semplice: non ne posso più di vedere la gente che va in giro senza mascherina mettendo gli altri ...