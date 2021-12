Covid, Capodanno tra mascherine e divieto di feste in piazza: le misure nelle città (Di lunedì 20 dicembre 2021) Numerose restrizioni sono state prese anche nei territori ancora in zona bianca. L’obiettivo è garantire delle feste normali e contenere i contagi, con la variante Omicron che fa paura. Per questo aumentano le ordinanze locali di sindaci e governatori: ecco le regole per l’ultimo dell’anno Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 dicembre 2021) Numerose restrizioni sono state prese anche nei territori ancora in zona bianca. L’obiettivo è garantire dellenormali e contenere i contagi, con la variante Omicron che fa paura. Per questo aumentano le ordinanze locali di sindaci e governatori: ecco le regole per l’ultimo dell’anno

Advertising

FBiasin : “#Covid, nuova stretta del Governo: tamponi ai vaccinati per entrare allo stadio. La misura dovrebbe essere approva… - SkyTG24 : Covid, a Capri chiusure e niente luci in piazzetta a Capodanno - Corriere : Capodanno: i divieti città per città, tra mascherine obbligatorie e stop feste. Capri, niente luci in piazzetta - lorenzmariapia : RT @FBiasin: “#Covid, nuova stretta del Governo: tamponi ai vaccinati per entrare allo stadio. La misura dovrebbe essere approvata giovedì… - corrierebologna : Covid, anche San Marino si arrende: cancellata la festa di Capodanno -