Borse tra covid e tassi: così l’incertezza fa cadere i mercati (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il taglio di Pechino fa temere per l’economia cinese, lo stop al programma fiscale Usa può frenare la crescita. Contagi e spettro lockdown aumentano le incognite Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il taglio di Pechino fa temere per l’economia cinese, lo stop al programma fiscale Usa può frenare la crescita. Contagi e spettro lockdown aumentano le incognite

Advertising

fisco24_info : Borse tra covid e tassi: così l’incertezza fa cadere i mercati: Il taglio di Pechino fa temere per l’economia cines… - FIRSTonlineTwit : Borse, il rischio di lockdown le mette ko: Piazza Affari tra le peggiori - FIRSTonline - infoiteconomia : Borse europee in rosso tra scadenze tecniche e banche centrali - rubenanguiano : Lunedì nero per le Borse tra stop al piano Usa e nuovi lockdown. Giù Wall Street - Il Sole 24 ORE - Renato65497671 : Non serviva dirlo ne rivordarlo LO sa il. Mondo che tra due mesi si è fuori. Capua vedrà le borse muoversi come tat… -