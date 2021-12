Barù Gaetani d’Aragona al Grande Fratello Vip 6

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Gherardo 'Il Natale porterà altri due nuovi ‘vipponi’ alVip 6. Stasera, nel corso della ventinovesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, entreranno infatti nella casa l’attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo e Gherardo ‘dell’Aquila. Quest’ultimo è il nipote del più celebre Costantino Della Gherardesca e ha già fatto diverse apparizioni televisive. Enologo e “food influencer”, Gherardo discende da una famiglia di nobili origini e, fin da bambino, è stato chiamato dal padre col soprannome, che gli diceva scherzosamente che apparteneva ad una “nuova specie”. E’ legatissimo allo zio Costantino, con cui ha studiato per quattro anni in un collegio in Svizzera. Un rapporto che, ad ...