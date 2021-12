Andrea Ippoliti | chi è l’ex compagno di Nathaly Caldonazzo | “Mi ha lasciato per una tentatrice di Temptation”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il nome diper diverso tempo ha popolato le pagine di cronaca rosa per via della fine – alquanto turbolenza – della storia d’amore con la showgirl. I due, quando erano ancora una coppia, avevano deciso di mettere alla prova i loro sentimenti partecipando al programmaIsland, ma l’esperimento non ebbe un epilogo positivo portando ad una rottura con non pochi strascichi nel tempo, tra accuse e frecciatine reciproche. La storia con laebbe inizio nel 2016 salvo interrompersi in maniera brusca con la fine del programma che li vide protagonisti. Usciti dalla trasmissione,ebbe una frequentazione con laZoe Mallucci. In diverse occasioni laè tornata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Ippoliti

Infatti è stata concorrente della 12esima edizione de "L'Isola dei Famosi" e ha preso parte alla seconda edizione di "Temptation Island VIP" in coppia con l'ormai ex fidanzatoa cui è ...L'autore Giannirealizzò La vela d'oro che fu condotta daBarbato nel 1991. Tra i concorrenti del programma partecipò Fabrizio Frizzi, che è riconosciuto per essere stato il ...Il nome di Andrea Ippoliti per diverso tempo ha popolato le pagine di cronaca rosa per via della fine – alquanto turbolenza – della storia d’amore con la showgirl Nathaly Caldonazzo ...Nathalie Caldonazzo è una delle nuove concorrenti del GF Vip 6 ma in quanti ricordano i suoi esordi in tv? Dai tempi del Bagaglino a oggi il suo ...