Alex Belli a Verissimo rifiuta di vedere un video di Mila Suarez, lei reagisce male (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Belli ieri è stato ospite a Verissimo e nel corso dell'intervista, Silvia Toffanin, gli ha fatto sapere che la redazione aveva contattato per dei video messaggi per lui anche l'ex moglie Katarina e l'ex fidanzata Mila Suarez. Ma se la prima si è rifiutata di farlo, la seconda ha accettato. Il video messaggio di Mila Suarez però Alex Belli ha preferito non vederlo: "Se volessi non sentirlo? Mi dà fastidio, posso non vederlo? Ve lo chiedo cortesemente". La produzione l'ha ovviamente accontentato, ma poco dopo il video lo ha pubblicato sul profilo Instagram ufficiale (dove ora non c'è più, qualcuno lo ha rimosso). Per fortuna i miei colleghi di Novella 2000 hanno ...

