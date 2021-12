Volley, Superlega: Trento regola per 3-0 Cisterna e raggiunge Modena al terzo posto (Di domenica 19 dicembre 2021) A quasi un mese di distanza dall’ultima volta, l’Itas Trentino torna a giocare un match di Superlega dopo gli impegni internazionali (tra Champions League e Mondiale per club) e si impone nettamente per 3-0 sulla Top Volley Cisterna. Con questo successo, la formazione dolomitica aggancia Modena al terzo posto in classifica e si porta a 3 punti dalla seconda posizione di Civitanova, ma con un incontro ancora da recuperare. Primo set dominato in lungo e in largo dai padroni di casa, che volano sul 10-6 con un parziale di 4-1 e poi piazzano l’allungo definitivo aggiudicandosi la contesa per 25-15. Seconda frazione tutta in discesa per Trento, che aumenta progressivamente il proprio vantaggio fino al 25-14 finale. Decisamente più equilibrato il terzo set: ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) A quasi un mese di distanza dall’ultima volta, l’Itas Trentino torna a giocare un match didopo gli impegni internazionali (tra Champions League e Mondiale per club) e si impone nettamente per 3-0 sulla Top. Con questo successo, la formazione dolomitica agganciaalin classifica e si porta a 3 punti dalla seconda posizione di Civitanova, ma con un incontro ancora da recuperare. Primo set dominato in lungo e in largo dai padroni di casa, che volano sul 10-6 con un parziale di 4-1 e poi piazzano l’allungo definitivo aggiudicandosi la contesa per 25-15. Seconda frazione tutta in discesa per, che aumenta progressivamente il proprio vantaggio fino al 25-14 finale. Decisamente più equilibrato ilset: ...

