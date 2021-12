Urss: 25 dicembre 1991, fine di un impero (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo una transizione convulsa, con la caduta del Muro di Berlino che aveva fatto da detonatore, trent’anni fa si compiva la dissoluzione dell’Urss. Il Paese collassò sulle sue stesse contraddizioni mai affrontate da una nomenclatura preoccupata soprattutto di mantenersi in vita. Iniziava una nuova epoca, che ha portato all’odierno potere dello «zar» Vladimir Putin. Inghiottita dalla sua stessa ideologia, l’Urss - l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche - che aveva condizionato e, in qualche modo, intimorito Occidente non c’è più. Da trent’anni. Il 25 dicembre 1991 la bandiera rossa del comunismo venne ammainata dal Cremlino e sostituita da quella della Russia con le strisce rossa-bianca-blu. Avvenne alle 18,16 di una giornata gelida (come abitualmente a Mosca, in quella stagione) flagellata dal vento ... Leggi su panorama (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo una transizione convulsa, con la caduta del Muro di Berlino che aveva fatto da detonatore, trent’anni fa si compiva la dissoluzione dell’. Il Paese collassò sulle sue stesse contraddizioni mai affrontate da una nomenclatura preoccupata soprattutto di mantenersi in vita. Iniziava una nuova epoca, che ha portato all’odierno potere dello «zar» Vladimir Putin. Inghiottita dalla sua stessa ideologia, l’- l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche - che aveva condizionato e, in qualche modo, intimorito Occidente non c’è più. Da trent’anni. Il 25la bandiera rossa del comunismo venne ammainata dal Cremlino e sostituita da quella della Russia con le strisce rossa-bianca-blu. Avvenne alle 18,16 di una giornata gelida (come abitualmente a Mosca, in quella stagione) flagellata dal vento ...

adelestancati : RT @MinervaArmata: L’albero di Capodanno Ai tempi dell’Urss, le feste religiose vennero trasformate in laiche: la tradizione di decorare l’… - maola_varalli : RT @MinervaArmata: L’albero di Capodanno Ai tempi dell’Urss, le feste religiose vennero trasformate in laiche: la tradizione di decorare l’… - marcovolpicell : RT @MinervaArmata: L’albero di Capodanno Ai tempi dell’Urss, le feste religiose vennero trasformate in laiche: la tradizione di decorare l’… - ZPeppem : RT @MinervaArmata: L’albero di Capodanno Ai tempi dell’Urss, le feste religiose vennero trasformate in laiche: la tradizione di decorare l’… - CasaLettori : RT @MinervaArmata: L’albero di Capodanno Ai tempi dell’Urss, le feste religiose vennero trasformate in laiche: la tradizione di decorare l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Urss dicembre La "sciagura storica": Putin e l'eredità dell'ideologia sovietica ...della leadership russa ha mai condannato la decisione di sciogliere l'Urss , presa dai leader dell'Ucraina, Bielorussia e Russia " all'epoca ancora formalmente repubbliche sovietiche " l'8 dicembre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Dicembre: Graviano: "C'è la carta del nostro patto con B ...Caporale Mercante conteso Mister Bout ha un'arma per tutti Ha fornito bombe e fucili dell'Urss ai ... ha visto la polizia municipale entrare in azione, nel tardo pomeriggio di giovedì 16 dicembre, per ...

Urss: 25 dicembre 1991, fine di un impero Panorama "La caduta dell'Unione Sovietica" a Tg2 Dossier Trent’anni fa la fine dell’Urss, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il più grande stato comunista del mondo, nato con la rivoluzione bolscevica. Una pagina di storia ripercorsa dal repo ...

La caduta dell’Unione Sovietica, un reportage racconta la fine dell’Urss Una pagina di storia ripercorsa dal reportage ''La caduta dell'Unione Sovietica'' di Marc Innaro, proposto da "Tg2 Dossier", in onda sabato 18 dicembre alle 23.30, e in replica domenica 19 dicembre al ...

...della leadership russa ha mai condannato la decisione di sciogliere l', presa dai leader dell'Ucraina, Bielorussia e Russia " all'epoca ancora formalmente repubbliche sovietiche " l'8......Caporale Mercante conteso Mister Bout ha un'arma per tutti Ha fornito bombe e fucili dell'ai ... ha visto la polizia municipale entrare in azione, nel tardo pomeriggio di giovedì 16, per ...Trent’anni fa la fine dell’Urss, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il più grande stato comunista del mondo, nato con la rivoluzione bolscevica. Una pagina di storia ripercorsa dal repo ...Una pagina di storia ripercorsa dal reportage ''La caduta dell'Unione Sovietica'' di Marc Innaro, proposto da "Tg2 Dossier", in onda sabato 18 dicembre alle 23.30, e in replica domenica 19 dicembre al ...