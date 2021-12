Scoppia la lite, Lulù Selassié sbotta contro una gieffina: l’accaduto (VIDEO) (Di domenica 19 dicembre 2021) La princess Lulù Selassié sbotta contro l’influencer Sophie Codegoni. Le due gieffine discutono, ecco il motivo La princess Lulù Selassié si è scontrata in queste ultime ore con la gieffina Sophie Codegoni. La princess si sente esclusa dopo l’ingresso in Casa degli ultimi concorrenti. I vipponi sono alle prese con le prove dello show di Natale che andrà direttamente in diretta domani sera durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo le prove Lulù si scontra con Sophie nella camera arancione, delusa dal suo comportamento. Lulù spiega che dopo l’uscita della sorella Clarissa e l’arrivo dei nuovi gieffini entrati in Casa, si sente del tutto esclusa e messa da parte. Leggi anche –> aldo montano dopo il gfvip scrive ai ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 dicembre 2021) La princessl’influencer Sophie Codegoni. Le due gieffine discutono, ecco il motivo La princesssi è scontrata in queste ultime ore con laSophie Codegoni. La princess si sente esclusa dopo l’ingresso in Casa degli ultimi concorrenti. I vipponi sono alle prese con le prove dello show di Natale che andrà direttamente in diretta domani sera durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo le provesi scontra con Sophie nella camera arancione, delusa dal suo comportamento.spiega che dopo l’uscita della sorella Clarissa e l’arrivo dei nuovi gieffini entrati in Casa, si sente del tutto esclusa e messa da parte. Leggi anche –> aldo montano dopo il gfvip scrive ai ...

