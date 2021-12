Obbligo vaccinale, 10 mila carabinieri ancora senza neanche una dose: controlli a rischio (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo avevamo anticipato e i fatti lo stanno confermando: anche tra il personale militare si sono persone che, di fronte all’Obbligo vaccinale scattato il 15 dicembre scorso per la categoria, stanno dicendo no. Con tutto quello che ne consegue. Il dossier, ricostruisce Il Messaggero, è ora già nelle mani di Francesco Paolo Figliuolo. E i numeri che avevamo anticipato sembrano confermato: tra uomini e donne in divisa, quasi il 10% ancora oggi non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino contro il Coronavirus. A preoccupare sarebbe soprattutto l’arma dei carabinieri, tra le cui fila si anniderebbero oltre 10mila No-vax. Persone che hanno tempo fino a domani, lunedì 20 dicembre, per presentare almeno la prenotazione del vaccino. Altrimenti dovranno essere sospesi e l’effetto potrebbe essere ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo avevamo anticipato e i fatti lo stanno confermando: anche tra il personale militare si sono persone che, di fronte all’scattato il 15 dicembre scorso per la categoria, stanno dicendo no. Con tutto quello che ne consegue. Il dossier, ricostruisce Il Messaggero, è ora già nelle mani di Francesco Paolo Figliuolo. E i numeri che avevamo anticipato sembrano confermato: tra uomini e donne in divisa, quasi il 10%oggi non ha ricevuto nemmeno unadi vaccino contro il Coronavirus. A preoccupare sarebbe soprattutto l’arma dei, tra le cui fila si anniderebbero oltre 10No-vax. Persone che hanno tempo fino a domani, lunedì 20 dicembre, per presentare almeno la prenotazione del vaccino. Altrimenti dovranno essere sospesi e l’effetto potrebbe essere ...

