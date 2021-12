Napoli: i calciatori azzurri commentano la vittoria contro il Milan (Di lunedì 20 dicembre 2021) Al termine della partita Milan – Napoli vinta dalla squadra azzurra per 0-1, alcuni calciatori hanno manifestato la loro gioia per una vittoria importante e meritata. Questi i loro commenti: Juan Jesus: “Abbiamo dimostrato grande forza. Scudetto? Credo nel lavoro, dobbiamo essere pronti e dare il massimo per vincere” Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Rai dopo la vittoria contro il Milan: “Gol annullato a Kessie? La regola è quella. L’arbitro ha fatto bene, ha rispettato la regola. Poi c’era fallo di Giroud che mi trattiene e non mi fa saltare. Abbiamo preparato benissimo la partita, abbiamo perso punti importanti in casa e abbiamo vinto a San Siro. Dispiace non ci sia Koulibaly ma sono pronto a dare una ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Al termine della partitavinta dalla squadra azzurra per 0-1, alcunihanno manifestato la loro gioia per unaimportante e meritata. Questi i loro commenti: Juan Jesus: “Abbiamo dimostrato grande forza. Scudetto? Credo nel lavoro, dobbiamo essere pronti e dare il massimo per vincere” Juan Jesus, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Rai dopo lail: “Gol annullato a Kessie? La regola è quella. L’arbitro ha fatto bene, ha rispettato la regola. Poi c’era fallo di Giroud che mi trattiene e non mi fa saltare. Abbiamo preparato benissimo la partita, abbiamo perso punti importanti in casa e abbiamo vinto a San Siro. Dispiace non ci sia Koulibaly ma sono pronto a dare una ...

