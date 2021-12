Manovra, raggiunto l'accordo sul Superbonus (Di domenica 19 dicembre 2021) I testi dovrebbero arrivare entro la mattinata di domani per consentire alla Commissione bilancio del Senato di iniziare le votazioni nella seduta convocata nel pomeriggio Leggi su rainews (Di domenica 19 dicembre 2021) I testi dovrebbero arrivare entro la mattinata di domani per consentire alla Commissione bilancio del Senato di iniziare le votazioni nella seduta convocata nel pomeriggio

Advertising

petregiamp : RT @julien170905: L'Economist elogia l'Italia. Con Draghi ha raggiunto la stabilità. In realtà i frutti sono della manovra del governo prec… - jfktormento : RT @julien170905: L'Economist elogia l'Italia. Con Draghi ha raggiunto la stabilità. In realtà i frutti sono della manovra del governo prec… - julien170905 : L'Economist elogia l'Italia. Con Draghi ha raggiunto la stabilità. In realtà i frutti sono della manovra del govern… - ConfindustriaUd : Consiglio @regioneFVGit: fondi per i consorzi industriali | Avviato l'iter per ok a manovra che pesa 266 milioni in… -