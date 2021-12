L’Inter non dimentica Dragowski: Commisso chiede 18 milioni (Di domenica 19 dicembre 2021) L’Inter sempre sulle tracce di Dragowski Nonostante L’Interesse e i discorsi per Onana siano ad un punto avanzato, per La Repubblica L’Inter, per cautelarsi, rimane sempre sulle tracce di Dragowksi della Fiorentina. Il portiere polacco piace da sempre ai nerazzurri ed ha dalla sua l’esperienza in Serie A: Commisso per lasciarlo partire chiede 18 milioni di euro. “L’Inter non molla e continua a trattare con l’entourage del ragazzo (Onana, ndr), ma nel frattempo sta sondando anche altre piste. Una, nello specifico, porta al portiere della Fiorentina Dragowski (scadenza contratto 2023). Il polacco piace moltissimo a Simone Inzaghi. Commisso valuta il suo portiere 18 milioni di euro ed è pronto a ... Leggi su intermagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)sempre sulle tracce diNonostanteesse e i discorsi per Onana siano ad un punto avanzato, per La Repubblica, per cautelarsi, rimane sempre sulle tracce di Dragowksi della Fiorentina. Il portiere polacco piace da sempre ai nerazzurri ed ha dalla sua l’esperienza in Serie A:per lasciarlo partire18di euro. “non molla e continua a trattare con l’entourage del ragazzo (Onana, ndr), ma nel frattempo sta sondando anche altre piste. Una, nello specifico, porta al portiere della Fiorentina(scadenza contratto 2023). Il polacco piace moltissimo a Simone Inzaghi.valuta il suo portiere 18di euro ed è pronto a ...

