Hit Parade | Gvesvs di Guè Pequeno domina le classifiche musicali

Guè Pequeno con l'uscita del suo ultimo album, Gvesvs, è riuscito a ribaltare la classifica Fimi/Gfk nell'ultima settimana. Il rapper, infatti, si è classificato al primo posto degli album più venduti, spodestando Marracash dal trono. Il cantante di Persona era riuscito a tornare sul podio, dopo l'uscita di Disumano, eppure non è riuscito a mantenere il suo posto davanti il successo indiscutibile del collega. Gvesvs è già stato incoronato dalla critica come uno dei migliori album del 2021 e questo sarà solo il primo dei riconoscimenti che riceverà nei prossimi mesi. Ma non solo nella classifica degli album più venduti, perché Guè Pequeno è riuscito a scalare la vetta anche tra i vinili e i singoli, dove occupa le prime quattro posizioni.

