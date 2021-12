Highlights e gol Sampdoria-Venezia 1-1, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 19 dicembre 2021) Gli Highlights e i gol di Sampdoria-Venezia, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, in cui i padroni di casa guidati da Roberto D’Aversa non sono riusciti ad andare oltre un pareggio per 1-1 contro la formazione ospite: alla rete siglata al 1? da Manolo Gabbiadini ha risposto Thomas Henry nel finale. In virtù di questo successo i blucerchiati resta al quindicesimo posto a 19 punti, mentre i lagunari sono quart’ultimi a quota 17.Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. PAGELLE E TABELLINO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di, in cui i padroni di casa guidati da Roberto D’Aversa non sono riusciti ad andare oltre un pareggio per 1-1 contro la formazione ospite: alla rete siglata al 1? da Manolo Gabbiadini ha risposto Thomas Henry nel finale. In virtù di questo successo i blucerchiati resta al quindicesimo posto a 19 punti, mentre i lagunari sono quart’ultimi a quota 17.Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. PAGELLE E TABELLINO SportFace.

