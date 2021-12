Gasperini sulla corsa Scudetto: “Napoli la più forte, devo ammettere una cosa” (Di lunedì 20 dicembre 2021) La vittoria del Napoli contro il Milan riaccende gli animi e riporta gli azzurri al secono posto in classifica a -4 dall’Inter capolista. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno giocato una partita di altissima intensità e di grande livello contro una diretta avversaria alle prime posizioni. Gasperini AtalantaGasperini: “Napoli la più forte del gruppo di testa” Gian Piero Gasperini, ospite dello Sky Calcio Club, ha parlato della corsa Scudetto e delle prime della classe, esaltando il Napoli di Luciano Spalletti. “Sono tutte e tre forti. Dopo 18 giornate penso che la classifica sia vera, ma secondo me la squadra più forte è il Napoli. Quando l’abbiamo affrontata voi era anche senza molti ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) La vittoria delcontro il Milan riaccende gli animi e riporta gli azzurri al secono posto in classifica a -4 dall’Inter capolista. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno giocato una partita di altissima intensità e di grande livello contro una diretta avversaria alle prime posizioni.Atalanta: “la piùdel gruppo di testa” Gian Piero, ospite dello Sky Calcio Club, ha parlato dellae delle prime della classe, esaltando ildi Luciano Spalletti. “Sono tutte e tre forti. Dopo 18 giornate penso che la classifica sia vera, ma secondo me la squadra piùè il. Quando l’abbiamo affrontata voi era anche senza molti ...

Advertising

salv_amoroso : #Gasperini allo #SkyCalcioClub sulla corsa scudetto: “Sono tutte e tre forti. Dopo 18 giornate penso che la classi… - SpazioInter : Gasperini polemico: 'All'Inter non ho neanche iniziato. Il mio pensiero sulla lotta scudetto' -… - Domynic777 : @ComunqueMilan @Jacitanczyk_ @LucaMarelli Anche perché proprio ieri alcuni milanisti sul gol in fuorigioco dell'… - jerryscottismo : @tommydea voglio dire che loro hanno sbagliato nella forma ma la sostanza è che comunque il gol era da annullare. Q… - lucalollo69 : RT @Mzucchiatti95: Roma-Sassuolo 2017, gol di Florenzi annullato per la presenza di Under (in fuorigioco) sulla linea di corsa del difensor… -