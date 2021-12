F1 | Toto Wolff | “I team principal non dovrebbero parlare con Michael Masi”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tra lei novità del Mondiale di F1 appena terminato c’è sicuramente la maggior trasparenza che il Circus ha messo a disposizione aed appassionati a casa, mandando in onda le conversazioni non solo tra piloti e scuderie, ma anche tra i, il direttore di corsa. Tante le polemiche in seguito a questa decisione, con Ross Brown che ne ha parlato per primo, trovando sostegno anche da, numero uno della Mercedes. “Sono d’accordo con Ross ma, allo stesso tempo, mi incolpo perché abbiamo preso parte alla decisione di trasmettere piùradio allo scopo di trasparenza e intrattenimento per i fan“, ha dichiaratoa Motorsport.com. Una trasparenza maggiore che ha ...

La Federazione - su richiesta di Jean Todt - ha annunciato l'avvio di un'analisi sui fatti di Yas Marina e in generale sui regolamenti del campionato e questo ha spintoa ritirare l'..., il team principal Mercedes, non si rassegna tanto facilmente. Aspettiamoci un formidabile colpo di coda in Formula 1 Intanto il manager viennese ha sganciato la prima bomba sul Circus. ...Toto Wolff, boss di Mercedes-AMG F1, ha sottolineato come a suo avviso i team principal non debbano più avere l'opportunità di comunicare con la direzione gara nel corso del GP: 'E' anche colpa mia, a ...L'appassionante Mondiale di F1 2021 appena andato in archivio ha sfornato una Mercedes dai due volti facendo emergere come non mai le doti di Hamilton ...