Covid | bimba di 6 mesi intubata e trasferita al Bambin Gesù | da Lamezia a Roma con un volo dell’Aeronautica

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ore di paura e di apprensione per unadi 6ricoverata in rianimazione a causa del. Per la piccola,, i medici hanno disposto il trasferimento daTerme a. Con unsanitario urgente a bordo di un C-130J della 46esima Brigata AereaMilitare. Le condizioni dellaa, che una équipe medica assiste costantemente, destano preoccupazione: per questo sanitari e organizzazioni preposte all’emergenza l’hanno imbarcata sul velida trasporto all’interno di un’ambulanza. La richiesta di trasporto sanitario d’urgenza all’Ospedale Pediatrico “” diè pervenuta dalla prefettura di Cosenza alla Sala ...

Una bambina di appena 6 mesi è ricoverata in gravi condizioni. La piccola, positiva al- 19, è stata intubata ed è ricoverata nel reparto di neonatologia e terapia intensiva ...assistere la...Volo sanitario urgente della 46esima Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare Unadi 6 mesi malata di, intubata, è stata trasferita da Lamezia Terme a Roma con un volo sanitario urgente a bordo di un C - 130J della 46esima Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare.