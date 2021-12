Alex Belli, perché è finita con l’ex moglie Katarina Raniakova: “Lui non può avere figli” (Di domenica 19 dicembre 2021) Alex Belli non può avere figli, parola di Katarina Raniakova, l’ex moglie che in quanto tale è consapevole di quello che sostiene. La rivelazione è arrivata tempo fa, quando Mila Suarez e Delia Duran litigarono per lui all’interno della casa del Grande Fratello. Katarina, così, con un messaggio su Instagram, disse come stavano le cose. Alessandro GaBelli, in arte Alex Belli, è un attore italiano. Nato in Emilia Romagna, per l’esattezza a Parma, ha mostrato una certa passione per la musica in età giovanile. Dopo aver studiato anche al Conservatorio infatti, dove ha imparato a suonare alcuni strumenti, ha iniziato a lavorare come speaker radiofonico. È stato proprio questo il suo primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)non può, parola diche in quanto tale è consapevole di quello che sostiene. La rivelazione è arrivata tempo fa, quando Mila Suarez e Delia Duran litigarono per lui all’interno della casa del Grande Fratello., così, con un messaggio su Instagram, disse come stavano le cose. Alessandro Ga, in arte, è un attore italiano. Nato in Emilia Romagna, per l’esattezza a Parma, ha mostrato una certa passione per la musica in età giovanile. Dopo aver studiato anche al Conservatorio infatti, dove ha imparato a suonare alcuni strumenti, ha iniziato a lavorare come speaker radiofonico. È stato proprio questo il suo primo ...

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity,… - INFOGF22 : RT @michicima: @GrandeFratello Io vivo solo per il ritorno di Alex Belli #GFVIP #solex - fedesaetta : oddio ma gabelli è il vero cognome di alex belli io pensavo fosse uno dei soprannomi storpiati di twitter - frareal_b : #gfvipGF Vip, Alex Belli prossimamente in una fiction: contratto Rai in arrivo? Alex Belli ha di fatto scelto di a… - annamariabianc2 : RT @catiuz92: Prima fa il tweet per tenersi buoni i solex e poi fa la storia su Instagram dove con la moglie percula Soleil @AdrianaVolpeT… -