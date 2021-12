Vlahovic alla Juventus, doppio affare a sorpresa: i dettagli (Di sabato 18 dicembre 2021) La Juventus sta pensando alla possibilità di organizzare un piano articolato per accaparrarsi Vlahovic: girare Scamacca alla Fiorentina La Juventus non vuole rinunciare alla sua opzione A per l’attacco e il direttore sportivo Federico Cherubini sta mettendo in atto l’effetto domino per arrivare al suo grande desiderio: Dusan Vlahovic. I bianconeri pur di arrivare all’attaccante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 dicembre 2021) Lasta pensandopossibilità di organizzare un piano articolato per accaparrarsi: girare ScamaccaFiorentina Lanon vuole rinunciaresua opzione A per l’attacco e il direttore sportivo Federico Cherubini sta mettendo in atto l’effetto domino per arrivare al suo grande desiderio: Dusan. I bianconeri pur di arrivare all’attaccante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZonaJuventina : RT @SCUtweet: • #Rovella va sùbito alla #Juventus?? Focus sulla plusvalenza fittizia • #Vlahovic ha scelto la Juventus?? Procuratori colleg… - serieAnews_com : ?? #Juventus, l'astuto piano di #Cherubini per #Vlahovic ?? i bianconeri pronti a prendere #Scamacca e girarlo alla… - Paolo160376 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corriere Fiorentino - La Juve prende Scamacca per girarlo alla Fiorentina per Vlahovic? - psichedelia95 : RT @SCUtweet: • #Rovella va sùbito alla #Juventus?? Focus sulla plusvalenza fittizia • #Vlahovic ha scelto la Juventus?? Procuratori colleg… - Dax_Fener : @firenzeviola_it Ahaha ma dai...ma che ci va a fare uno come Vlahovic alla Juve -